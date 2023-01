Zdravotní sestra dostala výpověď během covidu. Absurdní, řekl soudce

Soudce Luboš Koranda dal žalobkyni za pravdu. „Neshledal jsem, že by paní Harantová byla jako zaměstnankyně nadbytečná. Jde o vysoce kvalifikovanou zdravotní sestru. Její propuštění v covidové době je absurdní,“ zdůraznil Koranda.

Harantová (Veřejná iniciativa Sušicko) zastávala v městské nemocnici pozici asistentky zdravotního ředitele od ledna 2020 až do listopadu téhož roku.

„Nejdřív městská rada odvolala jednatele nemocnice Pavla Haise a Václava Radu, za pár dní jsem dostala výpověď já. Vnímám to jako politickou záležitost. Potřebovali se zbavit zaměstnanců, kteří to drželi v nějakých opratích,“ myslí si Harantová.

Rozsudek bere jako štěstí v neštěstí. „Je to pro mě sice satisfakce, ale zároveň to neberu jako výhru. Nemocnici jsme se snažili dlouho zachránit, teď nevíme, co s ní bude,“ zapochybovala.