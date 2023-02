Zanedbané šarpeje museli utratit. Žena dostala podmínku a nesmí chovat psy

V případu rozhodoval tachovský soud podruhé. Loňský verdikt, kterým Durasovou rovněž uznal vinnou, zrušil Krajský soud v Plzni a nařídil doplnit dokazování. To se nakonec promítlo jen do trestu, který nyní okresní soud korigoval snížením zákazu chovu psů z pěti let na dva roky.