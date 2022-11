Nevěřil jsem, že by dětem mohla ublížit, řekl partner ženy souzené za vraždu dcery

Jakub V. byl v inkriminovanou dobu venku, kam ho družka poslala s tím, že potřebuje mít klid na uklizení. Když se vracel domů, viděl před domem sanitky a policejní auta.

„U baráku se mě zeptal policista, co tady dělám. Odpověděl jsem, že jdu domů, a ukázal, do jakého bytu. Zeptal se na jméno, pak mě odvedl stranou a požádal mě, abych z kapes vyndal všechny věci,“ vzpomínal Jakub V. Pak jej odvezli na kriminálku.

„Tam jsem se dozvěděl, co se stalo. Úplně mě to položilo. Vůbec jsem netušil, že by něčeho takového byla schopná. Co se týče jejího vztahu k dětem, nemůžu říci křivého slova. Nevěřil jsem, že by jim mohla ublížit,“ pokračoval muž ve výpovědi. Podle svých slov nějakou dobu po vraždě pobýval u bratra a otce. „Nyní žiju s oběma chlapci v pronajatém bytě. Mám pocit, že to zvládám dobře. Spousta lidí mi pomáhá. Byla u mě na kontrole paní ze sociálky a neměla žádné výhrady,“ uvedl dále svědek.

O synovi, který vražedný útok přežil, řekl, že má zlé sny. „V noci se kroutí v posteli, brečí. A nevydrží spát sám. Občas mluví o tom, že mu maminka ublížila. Nevím, jak na to mám reagovat. Tak ho nechávám vypovídat a on si pak jde zase hrát. Řešíme to s psychologem,“ dodal Jakub V.

Měli dluhy a hádali se

Obžalovaná se před soudem hájila tím, že se dostala do bezvýchodné situace a děti chtěla v podstatě chránit před nejistou budoucností. „Měli jsme dluhy, které se nám nedařilo splácet. S partnerem to nefungovalo. Bylo toho moc najednou. Každé ráno jsem se budila s tím, co zase bude. Neměla jsem žádnou oporu,“ obhajovala se žena.

Tvrdila, že dětem neměla v úmyslu ublížit. „Nedokážu říct, proč se to stalo. Chtěla jsem děti chránit, protože jsem nevěděla, co se bude dál dít, že nebudou mít co jíst. Určitě to nebylo tak, že se mi děti nehodí, tak je zabiju,“ pokračovala obžalovaná.

Na své ratolesti zaútočila v den, kdy se měli z bytu vystěhovat, protože neplatili nájem. „Já jsem o výpovědi z bytu vůbec nevěděl. O finance se starala partnerka. Když potřebovala peníze třeba na jídlo nebo oblečení, tak si řekla a já jsem jí je dal,“ řekl dále Jakub V.

Přiznal ale, že soužití s obžalovanou nebylo v posledních letech idylické. „Když jsme se poznali v roce 2013, byl to láskyplný vztah. Svěřil jsem jí i všechno kolem financování rodiny a dal přístup ke svému účtu. Pak ale najednou začaly chodit exekuce, dlužili jsme, kam se podívali. Tvrdila mi, že peníze zmizely někde v bance. Začalo se to vyostřovat. Je pravda, že jsem jí kvůli tomu i mlátil a začal mít vztahy s jinými ženami,“ líčil situaci Jakub V. s tím, že si dali od sebe i na několik měsíců pauzu.

„V posledních měsících se to ale trochu uklidnilo. Řešila se insolvence, a dokonce jsme měli i společné plány. Po zaplacení dluhů jsme se chtěli vzít a postavit si baráček. Netušil jsem, že to takhle skončí,“ uzavřel svědek.

Státní zástupce ve středu navrhl pro obžalovanou trest 22 let vězení. Soud vynese rozsudek ještě tento měsíc.