Za vraždu souseda kapesním nožíkem dostal muž z Aše 10 let

I kdyby se v případě obžalovaného jednalo o odvracení útoku ze strany poškozeného, použití nože bylo podle zatím nepravomocného rozsudku nepřiměřenou obranou.

„Praštil mě pěstí, chytil po krkem a natlačil na hranu výtahu. Měl jsem strach o život.,“ vysvětloval Liška, proč svého souseda na chodbě domu dvakrát bodl kapesním nožíkem.

Šedesátiletý zraněný muž se po útoku vrátil zpět do svého bytu, kde ho druhý den našli mrtvého. Pitva prokázala, že vykrvácel v důsledku bodných poranění.

K incidentu mezi oběma muži došlo loni v květnu. Liška tehdy přišel na návštěvu k dceři do bytu, kde předtím dlouhá léta sám bydlel. Ta ho upozornila na údajně nevhodné chování souseda Milana U., se kterým se Liška znal. „Sprostě ji napadal, urážel, a dokonce se pokoušel dobývat do jejího bytu. Tak jsem si to s ním šel vyříkat,“ vypovídal obžalovaný muž, co předcházelo samotnému konfliktu.

Chytil mě pod krkem

Na zvonění Milan U. nereagoval, tak začal na dveře bytu bouchat. „Když otevřel, důrazně jsem mu vyčinil, že to, jak se chová, je už přes čáru slušnosti. Varoval jsem ho, že pokud nepřestane, tak ho nahlásím na policii. Reagoval na to slovy, že na to nemám, a bouchl mě pěstí do ramene,“ líčil Liška před soudem.

Podle jeho slov jej pak soused chytil pod krkem a natlačil na hranu výtahu ke schodišti. „Měl jsem strach, že mě shodí dolů ze schodů, tak jsem vytáhl z pouzdra u opasku kapesní nůž a jednou bodl. On nepovolil, a tak jsem bodl podruhé. To už tam přišel můj syn a roztrhl nás. Pan U. pak zalezl do svého bytu a zavřel dveře,“ popisoval obžalovaný muž dramatické okamžiky.

Že by souseda nějak vážně zranil, prý vůbec netušil. „Nevšiml jsem si, že by někde byla krev. Nevím, jestli jsem ho vůbec zasáhl do těla, nebo jen do oblečení. Tak jsem se o jeho stav nezajímal,“ pokračoval Liška, který tvrdil, že soused byl problematický.