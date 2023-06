Šel jsem za hlasem svého srdce, vysvětlil, proč milostné dilema řešil vraždou. Dostal 12 let

„Soud se přiklání k závěru znaleckého ústavu – obžalovaný nejednal ve stavu psychózy. Pokud by se nacházel v nějakých halucinacích, tak by se po činu nechoval klidně a racionálně,“ uvedla předsedkyně senátu Hana Krestýnová a zmínila, že Turek po činu mluvil s jedním ze svědků, kterému se svěřil, že ženu zabil. Poté si od něj půjčil telefon a mluvil se svými rodinnými příslušníky.

Podle svědka byl Turek záhy po činu vymydlený, jako by vyšel ze sprchy. Po několika hodinách v cele předběžného zadržení a následně i na psychiatrii, kam byl převezen, se však choval bizarně, mimo jiné vykřikoval, že je Karlos Vémola.(zápasník MMA - pozn.red.). Podle znalců šlo patrně o akutní reakci na stres, kdy si uvědomil, co provedl a co ho čeká.