Za trestnou výpravu na souseda padly podmínky. Útočníci ho musí odškodnit

Byly dvě hodiny ráno, když partnerskou dvojici v domku na návsi vyděsilo bouchání na dveře. Rány ještě doprovázel křik: „Slyšíš, ty hajzle!“ Když 43letý muž otevřel, popadlo ho několik chlapů ze sousedství a vytáhlo ven. Tam jej mlátili a kopali do něj. Nepříjemný zážitek se u muže podle znalců projevil posttraumatickou stresovou poruchou, což je těžká újma na zdraví.

„Svoji roli v tom sehrál alkohol, měl jsem dvě promile. Prostě jsem vybouchl,“ uvedl před soudem Zdeněk Hadrava. K samotné potyčce uvedl, že šel z hospody kolem baráku poškozeného. „Kopl jsem do dveří a vytáhl ho ven. Řekl jsem mu, aby nemlátil děti ze vsi. Pak došlo k potyčce, do které se zapojil už i Láďa. Já mu dal tři rány pěstí do obličeje,“ pokračoval obžalovaný muž.