Za střelbu brokovnicí do lidí na Domažlicku dostal Němec jen vyhoštění

„Tady je vzkaz všem, kteří chtějí po někom střílet. Miřte na nohy, pak se přiznejte a nic se vám nestane. Tohle je výsměch,“ reagoval na verdikt soudu Jiří Michálek, kterého tehdy cizinec zasáhl deseti broky do nohy. „Stát se to v Německu, že budete na veřejném prostranství střílet po lidech, tak půjdete na roky sedět. Tam neřeší, že jste nikoho zrovna nezabil, ale že takové riziko tady existovalo. Stejně to bylo v tomto případě, kdy znalec v posudku jasně řekl, že pokud by někoho z nás trefil z kratší vzdálenosti do hlavy, tak to máme spočítané,“ dodal Michálek s tím, že se od obžalovaného nedočkal ani omluvy.

Incident se odehrál na soukromé akci v místním kulturním domě. Tehdy tam slavil Michálek se svými přáteli padesáté narozeniny. „Přišli dva Němci z domu naproti a dožadovali se vstupu. Byli opilí. Vysvětlil jsem jim, že je tady uzavřená společnost, a požádal je, aby odešli. Na cestu domů jsme jim ještě natočili pivo,“ vzpomínal Michálek na situaci, která předcházela samotnému konfliktu.

Oba cizinci se ale zanedlouho vrátili. „Začali nás urážet. Nadávali nám do českých sviní a nenechali si vysvětlit, že nejsou na akci vítáni. Vytlačili jsme ven ze dveří. Za chvilku někdo zakřičel, že jsou tady zpátky a jeden z nich má v ruce brokovnici,“ pokračoval svědek.

Trefil ho do nohy

Když vyšel ze dveří, měl hlaveň pár desítek centimetrů od hlavy. „Myslel jsem si, že nás chce jen vystrašit a že zbraň nemá nabitou. Pak ale vystřelil do vzduchu a utekl. Mezitím toho druhého Němce, který měl basebalovou pálku, zaklekl můj kamarád a zpacifikoval ho,“ popisoval Michálek další sled událostí.

Střelec se ale za chvíli vrátil. „Nejdříve šel k mému kamarádovi, co držel toho jeho krajana na zemi. Řval na něj, aby ho pustil, nebo že to do něj pustí. Přitom na něho z blízka mířil. Zavolal jsem, že už jedou policajti a že si ho nahrávám na mobilní telefon. Otočil se a šel s puškou na mě,“ líčil muž dramatické okamžiky. Útočník ho chtěl nejprve praštit pažbou. „Snažil jsem se mu brokovnici vytrhnout. To se mi nepodařilo. On ustoupil a vypálil na mě. Trefil mě do nohy. Pak ještě jednou vystřelil a odražené broky zasáhly jednoho z účastníků oslavy,“ dodal Michálek.

Oba cizince nakonec zadržela zásahová jednotka. Střelec nadýchal skoro půldruhé promile alkoholu a následně skončil v policejní cele, odkud byl následující den propuštěn na svobodu. Později u výslechu řekl, že brokovnici našel v domě a jen s ní bránil krajana během incidentu s účastníky oslavy.

VS: Vážná porucha zdraví nehrozila

Podle předsedy senátu domažlického soudu Milana Anderleho obžalovaný po předchozí slovní rozepři během soukromé oslavy dvakrát úmyslně vystřelil z nelegálně držené brokovnice před nejméně osmi osobami. „Jeden výstřel byl přitom mířený na dolní část těla poškozeného Jiřího Michálka a poté obžalovaný vystřelil ještě ve směru ke kulturnímu domu,“ popsal Anderle situaci s tím, že podle znalce mohl obžalovaný s tímto typem zbraně a použitým střelivem způsobit vážnou újmu na zdraví. Státní zástupkyně proto podala obžalobu pro pokus těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a nedovoleného ozbrojování.

Soudce upozornil na to, že poté, co obdržel obžalobu a seznámil se s důkazním materiálem, předložil věc Vrchnímu soudu v Praze, neboť měl za to, že by se ze strany obžalovaného mohlo jednat o pokus vraždy a případ by tak s ohledem na přísnější právní kvalifikaci musel projednávat soud vyšší instance. „Vycházeli jsme zejména z videozáznamu na telefonu svědka této události, na kterém je zachycen obžalovaný, jak se zbraní míří proti obličejům a hlavám lidí v davu a poté došlo k výstřelům,“ uvedl Anderle v úvodu odůvodnění rozsudku. Podle něj ale Vrchní soud přikázal projednat obžalobu okresnímu soudu. „Ve svém závěru, který je pro nás závazný, uvádí, že důkazy shromážděné v přípravném řízení nenasvědčují tomu, že by hrozila vážná porucha zdraví poškozeného. V této souvislosti zmiňuje například to, že obžalovaný těsně před výstřelem mířil pod nohy poškozeného,“ pokračoval Anderle.

S ohledem na závěry vrchního soudu byl podle Anderleho navržený trest odpovídající a neměl tak problém dohodu schválit. „Trestem vyhoštění bude prostor České republiky od případných dalších obdobných jednání pana obžalovaného dostatečně chráněn, a je tedy v souladu s jeho účelem. Obžalovaný se navíc zavázal uhradit poškozenému prokazatelně vzniklou škodu včetně částečné kompenzace nemajetkové újmy,“ uzavřel Anderle.