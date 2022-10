Střelbu opilého Němce po lidech soud jako pokus vraždy zatím nevidí. Důkazy jsou chabé

Obžalobu na cizince pro pokus těžkého ublížení na zdraví a nedovoleného ozbrojování podal původně domažlický státní zástupce k tamnímu okresnímu soudu. Ten po prostudování trestního spisu dospěl k závěru, že by se mohlo jednat o pokus vraždy a případ by tak měl projednávat soud vyšší instance. Spis proto poslal do Prahy k rozhodnutí o tom, kdo je příslušným obžalobu projednávat. Vrchní soud v tom ale přísnější právní kvalifikaci neshledal a rozhodl, že případ má řešit okresní soud.

„Shromážděné důkazy z přípravného řízení nejsou dostačující pro jiné právní posouzení věci než k jakému dospěl žalobce,“ uvedla mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Upozornila ale na to, že pokud by okresní soud po proběhlém hlavním líčení a provedení všech podstatných důkazů i nadále v jednání obžalovaného spatřoval přísnější právní kvalifikaci, pak by mu nic nebránilo v tom, aby opětovně předložil spis vrchnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti.

Na oslavu s brokovnicí

Incident se odehrál na soukromé akci v obecním kulturáku. Tehdy tam slavil se svými přáteli padesáté narozeniny Jiří Michálek. „Přišli dva Němci z domu naproti a dožadovali se vstupu. Byli opilí. Vysvětlil jsem jim, že je tady uzavřená společnost a požádal je, aby odešli. Na cestu domů jsme jim ještě natočili pivo,“ vzpomínal Michálek na situaci, která předcházela samotnému konfliktu.

Oba cizinci se ale za nedlouho vrátili. „Začali nás urážet. Nadávali nám do českých sviní a nenechali si vysvětlit, že nejsou na akci vítáni. Vytlačili jsme ven ze dveří. Za chvilku někdo zakřičel, že jsou tady zpátky a jeden z nich má v ruce brokovnici,“ pokračoval svědek.

Když vyšel ze dveří, měl hlaveň pár desítek centimetrů od hlavy. „Myslel jsem si, že nás chce jen vystrašit a že zbraň nemá nabitou. Pak ale vystřelil do vzduchu a utekl. Mezitím toho druhého Němce, který měl basebalovou pálku zaklekl můj kamarád a zpacifikoval ho,“ popisoval Michálek další sled událostí.

Střelec se ale za chvíli vrátil. „Nejdříve šel k tomu kamarádovi, co držel toho jeho krajana na zemi. Řval na něho, aby ho pustil nebo že to do něj pustí. Přitom na něho z blízka mířil . Zavolal jsem, že už jedou policajti a že si ho nahrávám na mobilní telefon. Otočil se a šel s puškou na mě,“ líčil muž dramatické okamžiky. Útočník ho chtěl nejprve praštit pažbou. „Snažil jsem se mu brokovnici vytrhnout. To se mi nepodařilo. On ustoupil a vypálil na mě. Trefil mi do nohy. Pak ještě jednou vystřelil a odražené broky zasáhli jednoho z účastníků oslavy“ dodal Michálek.