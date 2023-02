Jsou zdrogovaní? Střílíme po nich a ani se nehnou, popsal voják Rusy v Bachmutu

„Znáš film Světová válka Z?“ zeptá se a vyfoukne kouř do vzduchu. Film je hollywoodská hloupost o zombie apokalypse. „Ale přesně takhle to tady vypadá,“ říká voják a odmlčí se. „Rusové hnali vlny vojáků přímo do naší palby. Plahočili se přes těla svých mrtvých kamarádů směrem k našim pozicím. Když jsme vystřelili, ani neuhnuli.“ Volodomyr to nechápe. Myslí si, že Rusové byli zdrogovaní. Kdo by se tak choval?