Za explozi varny v ostravském paneláku dostal vařič 10 let

Janáč byl obžalován z nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a navíc z obecného ohrožení. „Bylo nutné přezkoumat formu zavinění, jakým způsobem se obžalovaný trestného činu dopustil. Krajský soud se domníval, že jednal v úmyslu nepřímém, my jsme na rozdíl od něj dospěli k závěru, že zločin obecného ohrožení byl spáchán z nedbalosti. Šlo o hrubou nedbalost, ale nejednalo se o jednání úmyslné,“ uvedl předseda senátu Václav Čapka. Poukázal i na to, že kdyby Janáč věděl či předpokládal, že varna vybuchne, z bytu by utekl. Při explozi utrpěl těžká zranění.