David Rath musí po Novém roce znovu do vězení

Krajský soud v Praze (KS) zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů.

Foto: Petr Hloušek, Právo Bývalý středočeský hejtman a poslanec David Rath (3. října 2019)