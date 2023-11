Vedl jsem řádný rodinný život. Muž se přiznal ke znásilňování malé vnučky, proti trestu se ale odvolal

„Všechny skutky jsem spáchal. Moc mě to mrzí. Nikdy se to nemělo stát,“ řekl obžalovaný poté, co soudkyně Kamila Krejcarová přijala jeho návrh na prohlášení viny. Odpadlo tím dokazovaní skutků, ze kterých byl obžalován. Tedy ze zločinu znásilnění, přečinu výroby a jeho nakládání s dětskou pornografií a přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Muž si měl podle obžaloby na konci prosince roku 2021 zavolat svou tehdy devítiletou vnučku do své pracovny, řekl jí, ať se svlékne, a poté jí hladil na prsou. Od začátku na ní naléhal, že to nesmí nikomu říct, že by to byl velký problém.