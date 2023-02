Vedení ČEZ dostává výhrůžky smrtí, řeší je policie

„Mířila jak na neznámého pachatele, tak i na konkrétní osoby. Není přece možné si myslet, že na sociálních sítích lze psát všechno, co lidé chtějí, ve smyslu výhrůžek zabitím. Měli by si uvědomit, že za to mohou čelit nějakému postihu,“ uvedla Peterová. První podnět podávali zástupci ČEZ podle ní loni v červnu, to zmíněné zatím poslední policii v Praze 4, kde firma sídlí, v prosinci.