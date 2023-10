Valašský expres přivážel dva syrské migranty

Dvojice mladých Syřanů se ve středu dopoledne snažila dostat do České republiky přes státní hranici se Slovenskem. Pro nelegální vstup ze Slovenska do Česka si vybrali rychlík Valašský expres. Netušili však, že jejich cesta skončí už v první stanici za hranicemi, a to v Horní Lidči na Valašsku.

Muži odcházející k hraniciVideo: Aleš Fuksa, Právo

Článek Ve středu čeští policisté spustili speciální akci zaměřenou na namátkové kontroly nelegálních vstupů migrantů při státní hranici ze Slovenska do Česka. Dvojici syrských mladíků, z nichž jeden byl dospělý a druhý spíše mladistvý, dopadli policisté při kontrole mezinárodního rychlíku směřujícího ze slovenské Žiliny do Prahy. Ve Zlínském kraji se tak jednalo o první záchyt při této speciální desetidenní policejní akci, která má trvat do 13. října. „Dvojici migrantů jsme zachytili po půl deváté ráno ve vlaku směřujícím ze Slovenska. Po jejich identifikaci jsme jim odepřeli vstup na naše území," řekla Právu policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Foto: Právo Policisté se snaží ve Střelné na Valašsku dvojici syrských uprchlíků vysvětlit, že se musí vrátit na Slovensko Na českém území tak oba Syřané pobyli jen tři a půl hodiny. Policisté je kolem půl dvanácté převezli ke státní hranici se Slovenskem na přechodu Střelná – Lysá pod Makytou. Zpět na Slovensko se jim však příliš nechtělo a asi půl hodiny se snažili policisty přesvědčit o své potřebě dostat se přes Česko co nejrychleji do Německa. Komunikace však byla náročnější, neuměli anglicky a s policisty vedli hovor pomocí internetového překladače v mobilním telefonu. V dodávce na hranicích bylo 19 migrantů. Převaděč se ztratil v lese Foto: Právo Dvojice syrských migrantů z mezinárodního rychlíku Valašský expres zamířila ze Střelné na Vsetínsku zpátky na Slovensko po svých Prosby a ujištění, že Českem chtějí jen projet, však policisty nechaly chladnými. Ti jim ještě dali na vybranou, zda chtějí zpět na Slovensko vlakem z Horního Lidče, nebo se vydají od státní hranice k východním sousedům na nejbližší železniční zastávku pěšky. Vybrali si nakonec druhou možnost, rozloučili se s policisty, otočili se zády a tentokrát po svých a v opačném směru překročili hranice se Slovenskem. „Snad dojdou zdárně do svého cíle, jen už vědí, že přes Česko to nepůjde," dodal ke vzdalující se dvojici mladých Syřanů jeden z policistů. Ve Zlínském kraji se zaměřilo na kontrolu nelegální migrace při sedmi silničních a dvou železničních hraničních přechodech několik desítek policistů. „Češi ani Slováci se však nemusí obávat, že bychom citelně omezovali jejich pohyb po zelené hranici," dodala policejní mluvčí.