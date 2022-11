V opilosti pobodala přítele, dohodla se na 7,5 roku za mřížemi

K napadení došlo v době, kdy byli oba pod vlivem alkoholu a začali se hádat. „Nejprve mě škrtila a pak odešla do vedlejší místnosti. Když jsem se na chodbě obouval, tak se ke mně vrátila a začala mě bodat do krku,“ popsal přítel Homolové samotný útok. Poté, co jí nůž vyrval z rukou, odešla žena do ložnice a pobodaný si sám zavolal lékařskou pomoc.

Podle svých slov již ženě odpustil, a kdyby bylo po jeho, do vězení by ji neposílal. „Odpustil jsem jí to. Já vím, že někteří, i moje současná přítelkyně, s tím mají problém, ale já bych ji do vězení neposílal. Mrzí mě to hlavně kvůli dětem,“ dodal pobodaný muž.