Údajná studentka autoškoly se řítila Prahou v protisměru a rychlostí 180 km/h. Nezastavila ji ani střelba

Řidičky si hlídka všimla v sobotu v ulici Na Bělidle, když ji policisté chtěli zastavit, sešlápla plyn a začala ujíždět. Žena jela v neosvětleném autě podle strážníků rychlostí až 180 km/h. Jela na červenou, přejížděla do protisměru a ohrožovala ostatní řidiče.

„Nakonec z pozemní komunikace odbočila do pole a ujížděla dál i přes varovný výstřel do vzduchu. Zastavily ji až náletové dřeviny, do kterých najela, a poškodila přední část vozidla,“ sdělila mluvčí strážníků Jiřina Ernestová.