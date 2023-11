Učeň z Brněnska měl sex s kozou. Byl překvapen, že lidé styk se zvířaty běžně nemají

Dospívající pak často věří, že to, co vidí na obrazovce mobilu či počítače, je skutečný obraz intimního života.

Zmíněný učeň se dostal až do sexuologické ordinace poté, co měl opakovaně sex s kozou a pak dostal strach z nákazy.

„Děti jsou snadno ovlivnitelné a věří si navzájem. Právě proto je důležitá sexuální výchova, aby děti věděly, že to, co mohou vidět v pornu, není realita, ale pohádka pro dospělé,“ řekla Novinkám Sejbalová.

„Jenže když se podíváte na učebnice sexuální výchovy, je to hlavně o zdravovědě, ale o pornu či riziku na internetu a sociálních sítích se tam moc nedozvíte. Přitom tohle už by se měly učit děti na prvním stupni základních škol,“ dodala.

„Výzkumem byl jednoznačně prokázán fakt, že čím dříve dítě navštíví pornografii, tím častěji ji v pubertě sám vyhledává. Mladší děti také snáze podléhají dojmu, že se v pornu jedná o reálný sexuální život, proto jsou nejohroženější ze strany manipulátorů, kteří je mohou přesvědčit, že to, co po nich chtějí, je normální jednání,“ upozornila Sejbalová.

„Mohou získat dojem, že to, co vidí v pornu, je normální. A pak jsou překvapeni, že se jejich holka nechová jako pornoherečka, neznají milostnou předehru. Měla jsem v ordinaci i dvacetiletého mladíka, který nebyl schopen mít sex s dívkou, protože ho nevzrušovala, neboť se nechovala jako dívky v pornu,“ popsala Sejbalová.

„Řeči o tom, jak náš Pavlík nebo Emička přece nic jako porno neznají a ani by se na to nikdy nedívali, jsou liché. Vidím to při besedách ve škole, kdy se ptáme i na to, jestli už děti viděly porno nebo zda je nekontaktoval někdo cizí na sociálních sítích, kdo chtěl nahé fotky. A pak je to les rukou, které se hlásí,“ dodala sexuoložka.