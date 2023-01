U bankomatu v České Lípě našli psíka mývalovitého

Za normálních okolností tento nepůvodní druh přes zimu spí podobně jako medvěd nebo jezevec. Mladý psík mývalovitý, drobná neobvyklá šelma z čeledi psovitých, si ale teď v lednu v České Lípě vyrazil do města. Neznámo jak, se zvíře dostalo i do vnitřních prostor zdejší banky, konkrétně do uzavřeného prostoru s bankomatem.

Foto: MP Česká Lípa, Bez zdroje Psík u bankomatu.