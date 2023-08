Třináctiletý chlapec na Olomoucku přežil zásah bleskem

„Přišel jsem domů z práce a hned nás vyhoukali. Rychle jsem běžel na zbrojnici. V tu chvíli jsme z hlášení věděli, že jde o čas, takže jsem už během cesty zjišťoval podrobnosti, abychom mohli na místě co nejrychleji pomoci. Když jsme dorazili, chlapec ležel u velkého stanu a probíhala laická resuscitace. My jsme ji ihned převzali, nasadili jsme automatizovaný externí defibrilátor. Poté jsme se řídili pokyny z přístroje, střídali jsme se při resuscitaci až do příjezdu profesionální jednotky a zdravotnických záchranářů, které jsme v hůře přístupném terénu navigovali, aby místo nalezli co nejrychleji,“ popsal zásah Polcer, který v práci slouží na operačním středisku.