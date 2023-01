Osmiletého chlapce zasáhl blesk, zachytila to kamera

Pokud při blížící se bouřce počítáte čas od spatření blesku až do chvíle zaslechnutí hromu, abyste určili vzdálenost bouřky a rozhodli se, kdy se schovat do bezpečí, tak pozor. V Austrálii v tomto týdnu udeřil blesk do osmiletého chlapce, ač byla bouřka podle odhadů místních několik kilometrů daleko. Chlapec je ve vážném stavu v nemocnici.

Foto: 9News Australia Chlapce v Austrálii srazil blesk

Jako bizarní incident popisují svědci čtvrteční událost ve třítisícovém australském městečku Shellharbour ve státě Nový Jižní Wales. Svorně popisují hrozivý moment, kdy se zničehonic objevil záblesk a osmiletý chlapec spadl jako podťatý do moře. Z něj ho během několika sekund vytáhl jeho otec, který byl jen několik metrů opodál. Chlapci však úder blesku kromě rozsáhlých popálenin v oblasti hrudníku způsobil také srdeční zástavu. Na místo se během několika chvil seběhli plavčíci a také lékař mimo službu, který se na pláži nacházel, a pustili se do resuscitace. Ta byla nakonec úspěšná, srdeční puls se chlapci vrátil. V kritickém stavu byl následně přepraven do nemocnice. Jeho stav je aktuálně stabilizovaný, ale stále není jasné, zda se z incidentu na pláži Warilla zcela zotaví. Reportér místního kanálu 9News v reportáži informoval o tom, že rodina, jejíhož syna blesk zasáhl, pochází z Velké Británie. Uvedl, že do Austrálie se přestěhovali teprve před třemi týdny a čtvrtek byl první volný den, který v zemi od příletu měli, a tak vyrazili slavit velkou životní změnu na pláž. Jev, který se udál v Austrálii, lidé rádi nazývají jako „blesk z čistého nebe". To však není zcela přesné označení. Bouřková oblačnost musí být nedaleko, aby k úkazu mohlo dojít. Zcela náhodně se pak může stát, že blesk z oblačnosti „ustřelí" třeba i pár kilometrů stranou. Lidem se ale může zdát, že na dané místo bouřka ještě nedošla a při shodě okolností na něj ani dojít nemusí. To se koneckonců stalo i nyní na onom místě v Austrálii, které prý bouřka jinak obešla.