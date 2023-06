Svědci v kauze vraždy léčitele: Manipuloval s lidmi pro zábavu

„Když to beru zpětně, dochází mi, že nám zasazoval do hlavy semínka,“ vypověděla svědkyně, která k léčiteli chodila asi deset let. „Přišli tam třeba dva cizí lidi, kluk a holka a on mu řekl ‚Líbíš se jí‘ a jí řekl ‚Líbíš se mu‘. Takovýhle semínka lidem do hlavy zasazoval,“ uvedla příklad.