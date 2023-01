Stíhají lékařku za smrt pacientky při plastice prsou

Šéf státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek Právu potvrdil, že policisté na základě shromážděných důkazů během prověřování obvinili jednu osobu pro přečin usmrcení z nedbalosti. Více se ale k případu vyjadřovat nechtěl. Obviněné anestezioložce hrozí až šest let vězení a soud jí může také zakázat práci lékaře.

Podle zdroje obeznámeného s případem problém vznikl ve špatně nastavené směsi kyslíku a vzduchu v dýchacím přístroji. „Už od začátku operace byl průtok plynu nízký a dotyčná lékařka si toho nevšimla. Ne­sledovala pak ani monitor, na kterém byl patrný pokles kyslíku v těle pacientky. Vypnutý měla i zvukový alarm, který upozorňuje na to, když hodnota kyslíku klesne pod kritickou mez,“ uvedl zdroj.

Až ke konci operace anestezioložka zjistila, že na monitoru životních funkcí nevidí v těle žádnou hodnotu kyslíku. To už ale byla pacientka promodralá a neměla téměř žádný pulz. Krátce nato došlo u ní k zástavě srdeční činnosti.

Obviněná pak ordinovala postupně tři adrenalinové injekce do žíly pacientky a dvakrát použila defibrilátor, přičemž po druhém elektrošoku srdce naskočilo. Po intubaci ženu převezla záchranka do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kde krátce nato zemřela. Jako příčinu smrti stanovil patolog těžký otok mozku způsobený nedostatkem kyslíku.

Policejní vyšetřovatelé dospěli k závěru, že anestezioložka během operace nesledovala v dostatečném rozsahu životní funkce pacientky, kvůli tomu nemohla včas detekovat nedostatečné zásobení organismu kyslíkem. „Postup lékařky byl non lege artis, tedy že při výkonu svého povolání nedodržela rámec pravidel medicínských způsobů, které vyplývají z výkonu jejího povolání,“ konstatovali vyšetřovatelé.

Sama obviněná lékařka při výslechu na policii uznala své pochybení. Připustila, že na anesteziologickém přístroji musel být pokles kyslíku vidět. „Bohužel mě na to neupozornil žádný akustický signál. Tak jsem si myslela, že je vše v pořádku. Strašně lituji, co se stalo. Budu potrestaná do konce života,“ dodala obviněná žena.