Soudci odňali kauzu onanisty. Přes protest ministra Blažka

Podle spisu zaskočil nestyda 49letou ženu kolem čtvrté ráno na nástupišti. „Holčičko, to máš za odměnu, že tady stojíš takhle brzy ráno sama,“ řekl a přiblížil se k ní na necelé dva metry, stáhl si kalhoty ke kolenům a masturboval dvě minuty, než přijel vlak. Než do něj žena nastoupila, stačil jí říct, že po ní bude chtít v létě sex.

V této souvislosti také poukázal na vystupování Sperka během rekognice. „Pouze dohlížel na zákonnost tohoto neodkladného úkonu, do jehož průběhu nijak nezasahoval a trestní věc žádným způsobem nekomentoval. Pokud by si během rekognice vytvořil názor na hodnocení prováděného důkazu, není možné takové vnitřní hodnocení považovat za poměr k projednávané věci, a tedy ani důvod pro jeho vyloučení,“ stojí v ministerské stížnosti.

Blažek upozornil na to, že pokud by zákonodárce chtěl, aby účast soudce u rekognice nebo jiného neodkladného úkonu byla důvodem pro jeho vyloučení z trestního řízení, do zákona by to zapracoval.