Soud zprostil obžaloby lékaře Bartáka

Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Miloš Levko, který ale místo toho vše oznámil a tvrzení doložil nahrávkami. Podle něj je pořídil prostřednictvím hodinek. Neví se ale, jak je získal ani jak je dostal z věznice ven.

Levko u soudu opakovaně řekl, že si to nepamatuje. To je důvodem, proč státní zástupce navrhl zproštění obžaloby. Nejvyšší soud totiž libereckému soudu nařídil, aby se znovu zabýval okolnostmi, za jakých Levko tajně pořídil videonahrávky.

Liberecký krajský soud řešil kauzu počtvrté. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody, vrchní soud snížil na šest a Nejvyšší zrušil.