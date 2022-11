Se ztíženými podmínkami v dopravě musejí zejména řidiči počítat až do sobotního večera, do kdy platí výstraha meteorologů před sněžením. Místy může napadnout až 15 centimetrů. V sobotu má celý den mrznout a zmrazky mohou přetrvat až do neděle. Do sobotního rána platí výstraha před náledím.