Šéf rokycanského státního zastupitelství rezignoval. Kvůli incidentu v hospodě

Konflikt, který se stal v polovině července, natočila kamera. Na záběrech je vidět, že se pár dohaduje s obsluhou. Pózel pak vzteky praští kelímkem s pivem a odchází. Do servírky, která jde za ním, strčí jeho žena. Následuje potyčka, při níž lítají i pěsti. Manželé potom z podniku zmizeli a hledala je policie. Přihlásili se až ve chvíli, kdy záznam běžel po sociálních sítích.

Majitelka pivnice Lilie Feřtová uvedla, že si na červencovou událost dobře pamatuje. Do podniku přišla parta lidí, objednala si jídlo a pití. Někteří z nich byli údajně podnapilí. „Stoupli si do uličky a překáželi nám, my jsme nemohli obsluhovat ostatní zákazníky. Asi pětkrát jsme je požádali, aby si sedli nebo alespoň poodstoupili. Ale nezabralo to,“ popsala.