Rotvajleři, kteří potrhali desetiletou Sofii, dostali druhou šanci

Dvouletou fenu Zoe a o rok staršího psa Nana přivezla minulý týden do Oseka u Rokycan. „Oba se spíš projevují jako přerostlá a zmatená štěňata. Nejsou agresivní. Každého přivítají, chtějí se mazlit. Bohužel žili v izolaci. Přes den byli zavření v kotci, na večer je majitel pouštěl, aby hlídali areál,“ pokračovala Doubková.

„Holčička zvedla ruku s telefonem, chtěla si je vyfotit a oni zaútočili. Zakousli se jí několikrát do stehna, až byla vidět kost. A potrhané má i ruce,“ vylíčil Právu krátce po incidentu manažer společnosti Nazar-Invest, jež provozuje ubytovnu, Jaroslav Hodek. Dívenka už má za sebou čtyři operace a leží stále v nemocnici. Majitel velmi lituje toho, co se stalo. Nabídl Sofiině rodině i finanční odškodnění.

Podle Doubkové mohl být důvod jiný než zvednutá ruka s telefonem. „Vypadá to, že neunesli nápor zájmu a hlazení, na něž nejsou zvyklí. Nikdo je totiž nenaučil ovládat emoce,“ podotkla předsedkyně spolku. Ten se od roku 2015 zaměřuje právě na rotvajlery a jejich křížence. Věnuje se týraným, odloženým či nechtěným psům, včetně převýchovy.

„Nano zůstal u mě, Zoe šla ke kolegyni. Pracujeme s nimi odděleně. Jsou oba opravdu chytří. Nicméně si neumějí hrát ani s hračkami. I štěně, když se rozdovádí, vám může třeba rozškubat tepláky. Když jde o tříletého psa s velkou tlamou, je to daleko horší. Proto je nejdřív musíme naučit, co je hra, co už ne,“ vysvětlila Doubková.