Řidička u Prahy po smyku havarovala. Auto převrátila na bok

K nehodě došlo v ulici K Amazonu. Řidička jela směrem od dálnice D6 do centra Dobrovíze, když ze zatím neznámých příčin dostala smyk, přejela do protisměru a následně vyjela mimo silnici. S autem pak nabourala do plotu a převrátila se na bok. Ve voze převážela psa, pro kterého si přijeli příbuzní řidičky.