Řidič kamionu natlačil na dálnici dodávku na svodidla. Případ se vrací k soudu

To, že by se jednalo o úmyslné vytlačení, Žížala před soudem popřel. „Potřeboval jsem vyjet z dálnice. Proto jsem se při předjíždění dodávky snažil dostat co nejdřív zpátky do pravého pruhu. Když na mne její řidič zablikal dálkovými světly, odvodil jsem z toho, že o mně ví, ubere plyn a nechá mě vjet do odbočovacího pruhu. Tak jsem udělal ten manévr doprava. Nebyl v tom žádný agresivní úmysl,“ vypovídal Žížala. Z dálnice ovšem nakonec nevyjel. Prý si posléze uvědomil, že vlastně chce vyjet až na dalším sjezdu.