Při vyšetření miminka na pohotovosti měl být lékař pečlivější. Za jeho smrt ale nemůže

„Jednalo se totiž o zcela neobvyklý průběh jinak běžné virové infekce, kterou nemohl předpokládat ani ovlivnit a která nakonec vedla k selhání životně důležitých orgánů a následné smrti,“ konstatoval znalec v posudku, do kterého mělo možnost Právo nahlédnout.

Podle něj postup lékaře, až na drobné výhrady k větší pečlivosti, neměl vliv na další průběh onemocnění, který lze považovat za nepředvídatelný a neodvratitelný. „Domnívám se, že zabránit úmrtí nezletilého nebylo možné. Lze pouze spekulovat, zda by v případě jeho hospitalizace bylo možné akutní respirační selhání díky odborné resuscitační péči odvrátit,“ vysvětlil znalec. V této souvislosti poukázal na výsledky pitvy, podle které byl zánět v takové fázi rozvoje, že by to vedlo k selhání orgánů a smrti i v případě, kdy je pacientovi dostupná špičková péče specializovaného klinického pracoviště. „Zvládnout takový stav na dětském oddělení okresního typu není obvykle možné,“ uzavřel znalec.