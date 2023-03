Primář dítě při výplachu žaludku předávkoval solí. Za jeho smrt dostal podmínku a nesmí léčit

Podle něj uložený trest okresním soudem obstojí. „Nebyl důvod do něj zasahovat kvůli nepřiměřené přísnosti,“ dodal soudce.

Tragédie se odehrála v březnu 2020. Rodiče tehdy přivezli do nemocnice malého Martínka s tím, že spolykal několik syrových potravinářských fazolí. Dítěti, které nevykazovalo žádné známky zdravotních potíží, se Zahálka jako službu konající lékař rozhodl odstranit fazole ze žaludku jejich vyzvracením.

„Obžalovaný naprosto selhal, neboť zcela opominul základní medicínské znalosti, jako je vliv vysoce koncentrovaného solného roztoku na lidský organismus. Jeho postup, spočívající ve vpumpování solného roztoku o dané koncentraci do žaludku patnáctiměsíčnímu dítěti bez jakýchkoli příznaků ohrožujících jeho život, nelze než označit za postup zcela v rozporu s dosavadním poznáním lékařské vědy,“ konstatoval v původním rozsudku domažlický soudce Jan Švígler.

Opíral se přitom o jednoznačné závěry soudního znalce. „Byla to zásadní medicínská chyba. Žádná blesková záchrana nebyla vůbec nutná. Šlo o netoxické fazole, které dítě nemohly nijak ohrozit na životě. Jejich účinek se jen démonizuje. Pan primář zvolil nešťastnou metodu. Po podání tak silně koncentrovaného roztoku nebylo v podstatě možné již zabránit úmrtí,“ konstatoval při čtvrtečním odvolacím řízení soudní znalec Antonín Lukeš.

Zahálka se hájil tím, že postup konzultoval s kolegy z toxikologického centra v Praze. „Tam mi sdělili, že fazole musí co nejrychleji ven. Použil jsem solný roztok. Nikde není popsáno, jakou koncentraci roztoku zvolit. Jednal jsem pod tlakem nastalou situaci okamžitě a nějakým způsobem řešit. Měl jsem omezené možnosti a omezené informace. Do konce života mě to bude provázet,“ prohlásil Zahálka.