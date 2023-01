Před smrtí sešla se synem do hustého lesa. Něco takového nepamatuji, říká k tragédii v Krkonoších záchranář

„Nešlo to utajit, i když byly instrukce o tom nemluvit. Věděl to tady skoro každý,“ řekl Právu v Peci pod Sněžkou muž, jenž se osobně podílel na třídenní pátrací akci.

„Sebevraždy v horách nejsou výjimečné. Ale to, aby matka zabila malé dítě a potom spáchala sebevraždu, se tady ještě nestalo. Alespoň já něco takového nepamatuji a pamatuji toho už bohužel hodně,“ konstatoval náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. „Těžko se o tom mluví,“ dodal.

Žena se synem přijela do penzionu v Peci pod Sněžkou 25. prosince. „Byli u nás poprvé,“ doplnila dcera ubytovatelky.

Stopu matky se synem, zapřaženého do sáněk, naposledy zachytily kamery 28. prosince cestou k dolní stanici lanovky z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou horu. Oba vystoupili na Růžové hoře, odkud pokračovali za mlhy a mrazu po zledovatělé cestě k Portáškám.

Půl kilometru za Růžohorkami uhnuli na turisty málo vy­užívanou dřevařskou cestu, z níž po několika stech metrech zabočili do hustého lesa, kde došlo k hrůznému činu.

Začala rozsáhlá pátrací akce, při níž záchranáři, policisté, hasiči spolu se strážci národního parku dva dny naslepo pročesávali okolí Pece pod Sněžkou. Zvrat nastal, jakmile dostali do ruky kamerové záznamy z lanovky. „Pokud bychom je měli dřív, věděli bychom, kde hledat, ačkoliv na smutném konci by to nic nezměnilo,“ přiblížil Cingr.