Poskakoval na hraně a visel tam, popsala vyjednavačka zásah na střeše gynekologie v Praze

Podle ní si muž hodně kontroloval okolí, aby se k němu někdo nepřiblížil. U sebe měl také dva mobily, do kterých průběžně nahlížel.

„Trvalo to opravdu dlouho a mělo to vazbu na to, že byl pod vlivem léků. Vyjednávání s psychiatrickými pacienty nebo lidmi pod vlivem drog a alkoholu trvá,“ podotkla policistka.