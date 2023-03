Porušil, co mohl. Tisíce lidí žádají v petici trest pro myslivce, který zastřelil kolii

Myslivec se hájí tím, že si psa po setmění spletl s liškou. Vedení mysliveckého spolku mu do prošetření případu odebralo povolenku k lovu, podle iniciátorů obou petic to ale zdaleka nestačí a myslivec by se měl podrobit očnímu vyšetření a zkoumání duševního stavu, aby mu mohl být odebrán zbrojní průkaz.