Polský řidič kamionu dostal za usmrcení dvou silničářů na Uherskohradišťsku tři roky vězení

Podle obžaloby řidič řádně nesledoval situaci v silničním provozu, když nereagoval na výstražná světla dodávky odstavené při krajnici a do vozidla narazil.

K neštěstí došlo 4. srpna 2021 v úseku mezi Brnem a Kunovicemi, a to v místech, kde byla povolená rychlost omezena na 70 a následně 50 kilometrů v hodině.

Tragická nehoda, při které polský řidič nákladního vozu narazil do stojící dodávky silničářů

Obžalovaný se k činu přiznal. Za usmrcení dvou lidí z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení. Obhájkyně Kristýna Olivová pro klienta požadovala podmíněný trest na spodní hranici trestní sazby. Wróbel dosud nebyl soudně trestaný, soud požádal o mírnější trest.

„Nic jsem neudělal naschvál. Je mi to velice líto, chtěl bych se všem znovu omluvit. Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Kdybych neměl děti, tak bych si asi vzal život,“ řekl Wróbel.