Policista při zatýkání mlátil lidi. Dostal podmínku

Bývalý příslušník z místního oddělení v Praze-Uhříněvsi si vysloužil za zneužití pravomoci úřední osoby a v jednom případě i za pokus o ublížení na zdraví podmínku 15 měsíců s dvouletou zkušební dobou.

Soud: Mírný trest

„Zamítli jsme odvolání obžalovaného a potvrdili původní rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10. Ten správně zhodnotil všechny provedené důkazy a my jsme tak neshledali žádné vady pro to, abychom do jeho rozhodnutí nějak vstupovali. Souhlasili jsme s právní kvalifikací i s trestem, v podstatě mírným,“ řekl Právu předseda odvolacího senátu Libor Vávra.

Votavovi původně hrozilo až pět let za mřížemi, ale protože dosud neměl se zákonem problémy, soudy přistoupily jen k podmíněnému trestu.

„Nebylo to nějaké typické svévolné jednání. Šlo skutečně o aktivitu toho policisty nad rozumnou míru. Nebyl to člověk, který by někoho týral, jednalo se ale o excesivní chování, které už přesáhlo hranice trestného činu,“ doplnil Vávra.

Šlo o aktivitu nad rozumnou míru. Excesivní chování, které už ale přesáhlo hranice trestného činu soudce Libor Vávra

Jenže ani tak nízký trest se Votavovi a jeho obhájci Tomáši Milcovi nelíbil. Nakonec se však rozhodli už případ dál neřešit.

„Byl jsem rozhodnutím Městského soudu v Praze zklamaný, že akceptoval důkazy, které podle mě nebyly zcela přesvědčivé. Dovolání nepodáme, klient už se stejně k policii nechtěl vrátit a našel si práci jinde,“ uvedl Votavův právník Milec. Už bývalý policista nicméně kvůli pravomocnému odsouzení přišel o možné odchodné a výsluhy, na které mají muži a ženy zákona po určité době služby nárok.

Tam se ve mně láme člověk a policajt. Proti sprejerům nic nemám, naopak. Mrzí mě jeho zranění. expolicista Petr Votava

Zřejmě nejzávažnějším skutkem, za který byl Votava odsouzen, je incident z předloňského 11. ledna, kdy jel obžalovaný v době své služby po půl druhé ráno spolu s kolegy řešit oznámení výpravčího ze železniční stanice Praha-Uhříněves o dvojici sprejerů.

Rozběhl se za jedním ze sprejerů, který mu ale na chvíli zmizel. Po chvíli ho našel schovaného za trafostanicí a živým plotem.

„Kluk se snažil utéct. Stáhl jsem ho k zemi, praštil ho a sedl na něj, spoutal ho a zvedl. Po cestě jsem si všiml, že má rozbité obočí… Zavolal jsem záchranku i jeho mámě,“ uvedl policista, který připustil jednu ránu vůči zadrženému mladíkovi.

Soud: Napadl ho bezdůvodně

Tvrdil však, že mířil na rozkrok tehdy sedmnáctiletého chlapce, aby ho prý paralyzoval, protože se sprejer údajně snažil uprchnout. Navíc podle něj před zatčením padly hned tři zákonné výzvy, aby neutíkal.

Soudy však viděly situaci stejně jako státní zástupce. „Soud má za to, že obžalovaný bezdůvodně fyzicky napadl poškozeného… Pěstí do obličeje mu mohl způsobit závažné poranění,“ podotkla už v lednu soudkyně Ivana Hynková, která za tento incident uznala Votavovu vinu jak ze zneužití pravomoci, tak z pokusu o ublížení.

Policistka jde k psychologovi, neodpouští totiž chyby šéfů Krimi

Sám Votava při závěrečné řeči přiznal, že nemá v případě zraněného mladíka čisté svědomí. „Tam se ve mně láme člověk a policajt. Proti sprejerům nic nemám, naopak. Mrzí mě jeho zranění. Ale musel jsem jako policista zasáhnout, když se opakovaně snažil utéct,“ tvrdil obžalovaný.

Soudy pak uznaly Votavovu vinu i v případě, kdy v červenci 2019 zabavil domnělé drogy mladé dvojici, ale kontrolu provedl špatně. Mladíkovi zbytečně nasadil pouta a nesepsal o tom záznam. Špatně zvážil nalezenou látku podobnou pervitinu, a navíc pak nezákonně vrátil údajnou marihuanu dvojici zpět, přičemž ještě prý stihl pokus o neopětovaný flirt s dívkou z tohoto páru.

Trest si Votava odnesl i za předloňský novoroční incident v bytě v Praze 10, kam byl ráno spolu s kolegou přivolán kvůli konfliktu matky s dcerou, původem z Ukrajiny. Mladší z nich při jednání s policisty zabouchla dveře, načež muži zákona uslyšeli zevnitř volání o pomoc.

Za zřícení Trojské lávky nebude nikdo potrestán Krimi

V souladu se zákonem o policii vykopl Votava dveře bytu, ale pak podle soudu znovu nezvládl svou agresivitu. Aniž by zjišťoval situaci v bytě, rovnou bez výzvy a poučení udeřil pěstí do nosu za dveřmi stojící mladší z žen. Ta s lehce krvácejícím nosem před ním utekla do obývacího pokoje, kde ji povalil na gauč a nasadil jí pouta.