Policie v Praze dostala oznámení o sténající ženě. V bytě pak dva policisté pomohli na svět chlapečkovi

Dvojice policistů, jejichž revírem je obvykle centrum metropole, v sobotu 13. května vyrazila do pro ně mimořádně nezvyklé akce do ulice Dobrovského na Letné v sedmé pražské části. Z bytu v jednom z činžáků volala o pomoc budoucí dvojnásobná 29letá maminka.

„Rychle z auta vyndali záchranářský batoh a přes sousedy se dozvonili do domu, ze kterého se ozývalo ženské sténání. Zkušená maminka nechala hlídce pootevřené dveře do bytu, a tak jí mohli přispěchat na pomoc rovnou do ložnice,“ popsal akci, kterou se v pondělí policie pochlubila na setkání s novináři, mluvčí policie Richard Hrdina.