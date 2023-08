Poleju tě kyselinou, zabiju kočky. Kvůli sporu o dvě židle dostal muž pět let

Šandor dokonce využil otevřeného okna v přízemí rodinného domu, kde žena žila, a oknem dovnitř hodil zápalnou látku. Od ní začalo hořet křeslo a pak i regál s knihami. Soud muži zakázal ženu kontaktovat, ani to jej ale neodradilo od dalších akcí. „Na vrata rodinného domu patřícího poškozené namaloval dva kosočtverce s čárou uprostřed, na volně přístupné zahrádce poškodil rostliny a vybavení zahrádky a ze zahrady odcizil dřevěnou lavičku,“ zrekapituloval soud.

Vše vyvrcholilo loni v srpnu, kdy Šandor na ženu vulgárně křičel a pak do ní prudce strčil, až žena, v tu dobu těhotná, upadla. Vše pak korunoval zprávou, v níž ženě napsal, že „se nikdo nemůže divit, až tohle skončí vraždou, a ono to tak skončí“. V tu chvíli už si pro něj přišla policie a muž skončil ve vazbě.

Šandor dostal u znojemského okresního soudu pětiletý trest, do něhož mu soud započetl i potrestání za neoprávněné ozbrojování a výrobu drog. Proti verdiktu se muž odvolal s tím, že se vlastně ničeho nedopustil.

„Klient přiznává jen zprávy problematického obsahu, ale nemyslel to vážně, bylo to v rozčilení. Přiznává i strčení, ale k pádu poškozené nedošlo. Ve zbytku vše popírá,“ řekl mužův advokát. „Chtěl bych předvolat další svědky, nemohl jsem doložit důkazy. Chtěl bych se omluvit za ty zprávy, byl jsem pod tlakem, neměl jsem je psát, ale nemyslel jsem to vážně, že někoho zabiju. Já třicet roků poctivě pracuju, zaplatil jsem za ty židle a chtěl jsem peníze zpět,“ vedl si urputně u soudu Šandor svou.