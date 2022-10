Po 39 letech manželství svou ženu zavraždil a zakopal, dostal osm let

Osm let ve vězení stráví šestašedesátiletý muž z Orlickoústecka za vraždu své o šest let mladší manželky. Rozhodl o tom v pondělí krajský soud v Pardubicích. Trest je nižší než spodní hranice trestní sazby, která u vraždy činí 10 až 18 let vězení. Muž vraždil patrně ze žárlivosti.

Státní zástupkyně k verdiktuVideo: Ludmila Žlábková, Právo