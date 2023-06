Pátrání po 11letém chlapci. Měl jet na výlet do Prahy, do školního autobusu ale nenastoupil

Policie vyhlásila pátrání po 11letém chlapci z obce Zvánovice v okrese Praha-východ. Měl ráno odjet na výlet se spolužáky a pedagogy do Prahy, nenastoupil ale do školního autobusu. Podle policie mohl nastoupit do jiného spoje. Po chlapci se pátrá v režimu Dítě v ohrožení.

Foto: Policie ČR Pátrání po 11letém chlapci