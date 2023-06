Zmizení dvou malých chlapců z Liberecka řeší policie jako únos. Podezřelí jsou rodiče

Chlapci byli do azylového zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc umístěni na základě rozhodnutí soudu, který současně výrazně omezil styk rodičů s dětmi. Otec je 7. června kolem 17:00 vyzvedl ze zařízení s tím, že jdou na procházku. Vrátit je měl do 19:00, což ale neučinil. Jakékoliv informace, které by mohly vést k vypátrání pohřešovaných, lze volat na linku 158.