Ostravský soud řeší prodej žen a mladistvé dívky na sex

„Cítím se nevinná. Na světě se stávají různé věci. Vše je taková nešťastná shoda okolností. To, co je v obžalobě, se mě týká i netýká, tak 50 na 50. Co se týká té holky, tak oni tvrdili, ta její matka, že má 18 let. Až pak se ukázalo, že je mladší. Když jsem to zjistila, tak jsem hned zakročila,“ řekla Právu při odchodu ze soudní síně obžalovaná Alena Czakóová.