Opilec na sokolovské záchytce vyrazil záchranáři zuby. Půjde na čtyři roky do vězení

„Bez varování poškozeného zezadu praštil rukou do zátylku a poté nejméně dvěma ranami pěstí do obličeje. Tím mu způsobil odlomení tří horních zubních korunek a zhmoždění pravého oka,“ upozornil státní zástupce.

Zelinka vinu odmítl. „Chtěl jsem se vyčůrat, ale bažant byl plný. Zavolal jsem tak personál. Přišel sanitář a začal mi sprostě nadávat. Řekl jsem mu, ať to nedělá. On mi dal ránu pěstí na rty. Já se ho vůbec nedotkl,“ tvrdil Zelinka.

Podle Radka K. to ale bylo jinak. „Vyměnil jsem mu plného bažanta s močí za nového. Když jsem odcházel od jeho postele ke dveřím, udeřil mě do temene hlavy. Vnímal jsem to jako silný úder. Otočil jsem se k němu čelem a dostal jsem pěstí do spánku a další ránu do čelisti,“ vypověděl před soudem Radek K.