ON-LINE: Začíná třetí týden procesu v kauze Čapí hnízdo

9:02 - K soudu dorazili oba obžalovaní Andrej Babiš a Jana Nagyová se svými advokáty. Soudce Jan Šott přiblížil program pondělního jednání, bude se jednat až do odpoledních hodin o výslechy svědků.

9:00 - Soudce Jan Šott přišel se svými přísedícími do soudní síně a pokračuje hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo.

K soudu by měla dorazit mj. finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková, o jejíž roli v případu hovořila celá řada svědků.

Už podruhé by pak měla vypovídat někdejší zaměstnankyně ROP Střední Čechy Eva Filipová, která po prvním výslechu po odchodu z jednací síně v médiích uvedla, že by měl být Babiš rád, že tam neřekla všechno.

K dodatečnému výslechu by se měl dostavit i Jan Bareš, jenž podle svých slov pracoval řadu let pro Babiše a při výstavbě farmy dělal technického zástupce investora. Právě on v zářijové výpovědi u soudu tvrdil, že projekt Čapí hnízdo byl Babišův a že se při něm řešilo, jak získat evropské dotace, aby na ně farma dosáhla.