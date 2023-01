Obžalovaný hodil v soudní síni po svědkovi dlažební kostku. Připletl se mi do trajektorie, tvrdí

Právě po členovi ochranky, který zrovna k případu vypovídal, měl Přikryl kostkou hodit. Podle spisu ho trefil do týlu, přičemž mu ale mohl rozbít lebku. Podle obžaloby a vlastních slov se pro to rozhodl, poněvadž byl „rozhořčen skutečnostmi uváděnými svědkem“.

„Ten člověk tady lže, lže do očí. Já to nevydržím tu tenzi. Tohle hovado tady lže,“ vykřikoval po hodu kostkou Přikryl.

„Hlasy v hlavě mi řekly: ‚Hoď to na tu stěnu, hoď to před sebe, hoď to do toho dřeva.‘ Těm hlasům nelze odolat,“ řekl v úterý Přikyl. Proto tak prý i učinil. „Pan poškozený se mi připletl do trajektorie,“ podotkl také obžalovaný. Podle něj poškozeného v podstatě ani netrefil.