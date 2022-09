Obžalovaný expolicista: Jsem oběť pomsty

Sám Ratajský, který od ÚOOZ odešel v hodnosti podplukovníka, po celou dobu vyšetřování odmítl vypovídat, pro Právo se ale o okolnostech svého byznysu a stíhání rozhovořil. „Při odchodu jsem se vymezil vůči nadřízeným. Nijak jsem se netajil tím, že jsem se intenzivně stýkal s někdejšími kolegy, dokonce jsem některé po jejich odchodu od policie zaměstnal, ale rozhodně jsme se nebavili o spisech nebo o tom, co dělají. Bavili jsme se o tom, jak jsou nespokojení s tím, jak to na útvaru funguje,“ prohlásil.

Ratajský rozhodně popřel, že by po někdejších spolupracovnících chtěl, aby pro něj něco hledali v databázích nebo aby chránili jeho klienty. „Je možné, že jsme se o něčem nezávazně bavili a oni se pak na zmíněné lidi nebo firmy dívali do systému. Ode mne totiž měli spoustu informací z mého předchozího působení na ÚOOZ, díky působení v civilu v bezpečnostní branži jsem některé věci viděl z jiného úhlu. Ale nechtěl jsem něco na oplátku nebo že bych jim něco dával,“ zdůraznil.

O tom, že je prý trnem v oku svých bývalých nadřízených, podle svých slov dobře věděl. „Už několik měsíců před tím, než jsem byl zadržen, šly nejen po Brně intenzivní řeči o tom, že mě musí dostat, že jsem dokonce šel na inspekci, abych podal oznámení, že na mně protiprávně pracují. Nevěděl jsem, co by jim mohlo vadit, ale vůbec by mě nenapadlo, že to bude nakonec to, z čeho mě obvinili,“ zavzpomínal Ratajský.