Nejdřív dívku vydíral kvůli nahým fotkám. Pak mu sama sháněla dětské porno

Za několik let muži poslala několik stovek fotografií a videí zobrazující především dívky odhadem mezi čtyřmi a patnácti lety věku v různých sexuálních pozicích.

To dívku ale z role oběti převedlo do pozice pachatele. Nakonec skončila před soudem a trestním příkazem soudu pro mladistvé, který mají Novinky k dispozici, dostala pět měsíců vězení s podmíněným odkladem na rok a půl.

To, co se jinak uzavřené a osamělé dívce stalo, lze s jistou mírou nadsázky přirovnat ke známému Stockholmskému syndromu.

Dívka už má trest odpykaný, případ by měl ale sloužit jako varování těm, kteří by se do podobné situace mohli dostat.