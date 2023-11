Malé dceři pouštěl porno a pak s ní míval sex. Žalobce chce pro zvrhlého otce 8 let

Bylo jí teprve devět let, když ji měl vlastní otec začít pouštět porno a sexuálně se na ní ukájet. To údajně trvalo ještě další čtyři roky. Pro Václava K. z Karlovarska požaduje státní zástupce jako trest osm let vězení. Případ nyní míří ke Krajskému soudu v Plzni.

Foto: Patrik Biskup, Právo Krajský soud v Plzni

Článek Podle spisu měl muž svoji nezletilou dceru sexuálně zneužívat od roku 2018 do letošního února. „Se záměrem se sexuálně uspokojit ji nejprve osahával na intimních místech, přejížděl elektrickým zubním kartáčkem po jejím obnaženém přirození a požadovat po ní, aby mu sahala na penis,“ citovala z obžaloby mluvčí soudu Jana Rubášová. Později začal otec dívce pouštět pornografické filmy. „Ve dvou případech s ní měl pohlavní styk,“ dodala Rubášová. Muž se podle žalobce dopustil trestných činů znásilnění, soulože mezi příbuznými a šíření pornografie. Po odhalení skončil ve vazbě. Zvrhlý otec zneužíval dceru ve sklepě, tři roky bude za mřížemi