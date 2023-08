Na Opavsku srazil vlak muže

„Muž byl vlakem odhozen a zůstal ležet vedle kolejiště v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil vícečetná, život ohrožující poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny. Pacientovi byl naložen krční límec a pánevní pás, záchranáři jej uložili do podtlakové matrace. Zavedli vstup do kostní dřeně a zahájili podávání farmak. Za stálého monitorování základních životních funkcí byl pak muž transportován do ostravského traumatologického centra,“ konstatoval Humpl