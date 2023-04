Muž v Praze bezdůvodně udeřil pěstí ženu a dvě děti, skončil na psychiatrii

Muž podle mluvčí na Řeporyjském náměstí nejprve naprosto bez důvodu napadl třináctiletého hocha, kterému dal pěstí do obličeje a vytáhl na něj zavírací nůž. Nato z místa odešel do nedaleké ulice, kde opět bez jakéhokoliv důvodu zaútočil, tentokrát na teprve osmiletou dívku, kterou opět udeřil pěstí do obličeje a řval na ni.